Поставщик продуктов Росгвардии из расследования Фонда борьбы с коррупцией подал в суд на Алексея Навального
Арбитражный суд Москвы иск зарегистрировал, но к производству пока не принял, сообщает Интерфакс.
Крымский мясокомбинат «Дружба народов» по распоряжению премьера Медведева с конца прошлого года получил эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии. Предприятием руководит через цепочку компаний Борис Кантемиров, в прошлом подчинённый главы силового ведомства Виктора Золотова, говорилось в расследовании Навального. Там же отмечалось, что Росгвардия закупает у мясокомбината картошку, лук и другие продукты по ценам в несколько раз выше рыночных. На расследование отреагировал лично Золотов. Он выпустил ролик с угрозами в адрес Навального, в котором вызвал его на дуэль и обещал сделать сочную отбивную. В Кремле это не восприняли как угрозу физической расправы. Фонд борьбы с коррупцией вчера сообщил о получении официальных ответов от генпрокуратуры и Счетной палаты на свои обращения о фактах злоупотреблений при госзакупках для нужд Росгвардии. Надзорное ведомство передало информацию в военную прокуратуру, а Счетная палата ответила, что по плану может провести проверку не ранее следующего года.
Алексей Навальный с 25 августа находится под арестом за организацию протестных акций в разных городах страны.
Комментарии5
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nf5096004 04 октября 2018 | 07:13
Теперь можно подавать в суд Уже все документы небось выправили.
brandfa 04 октября 2018 | 07:18
nf5096004: осталось только рыночную цену продуктов поднять в несколько раз … но это за ними не заржавеет - вон, уже НДС до 20% поднимают - глядишь, через месяц другой "дружба народов" будет в рынке.
eniro 04 октября 2018 | 07:41
brandfa: Да, "Дружба народов"-в рынке, деньги к концу финансового года-освоены(пропали со счета), а "фигурантов" видели неделю назад в самолете на Фиджи.
lenin3 04 октября 2018 | 07:14
А чо на дуэль не вызвал?Сцыкотно?)))
eniro 04 октября 2018 | 07:33
Ну-ка, ребятки из ФБК, быстренько пакет документов, с приложением ответа Счетной палаты и заявой о подозрении в способствовании расхищению бюджетных средств в особо крупном размере (Ст. 160 УК РФ ), направляем в СК РФ. Ужо помогите организовать внеплановую проверку.