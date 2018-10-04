Поставщик продуктов Росгвардии из расследования Фонда борьбы с коррупцией подал в суд на Алексея Навального

Арбитражный суд Москвы иск зарегистрировал, но к производству пока не принял, сообщает Интерфакс.

Крымский мясокомбинат «Дружба народов» по распоряжению премьера Медведева с конца прошлого года получил эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии. Предприятием руководит через цепочку компаний Борис Кантемиров, в прошлом подчинённый главы силового ведомства Виктора Золотова, говорилось в расследовании Навального. Там же отмечалось, что Росгвардия закупает у мясокомбината картошку, лук и другие продукты по ценам в несколько раз выше рыночных. На расследование отреагировал лично Золотов. Он выпустил ролик с угрозами в адрес Навального, в котором вызвал его на дуэль и обещал сделать сочную отбивную. В Кремле это не восприняли как угрозу физической расправы. Фонд борьбы с коррупцией вчера сообщил о получении официальных ответов от генпрокуратуры и Счетной палаты на свои обращения о фактах злоупотреблений при госзакупках для нужд Росгвардии. Надзорное ведомство передало информацию в военную прокуратуру, а Счетная палата ответила, что по плану может провести проверку не ранее следующего года.

Алексей Навальный с 25 августа находится под арестом за организацию протестных акций в разных городах страны.