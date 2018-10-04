Президент внес законопроект о поправках в статью о возбуждении ненависти и вражды

Это станет поводом для повторного изучения целого ряда разбирательств, — сказал в эфире «Первого канала» председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников:

«Не только те приговоры, которые уже вступили в силу, будут пересматриваться, но и те дела уголовные, которые на сегодняшний день есть, они будут закрываться. И, конечно, режим рассмотрения этих правонарушений будет совсем другой».

Павел Крашенинников также добавил, что поправки могут внести до конца осени.

Поправки в 282-ую статью могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — сказал в эфире «Эха» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Гайнутдинов подчеркнул, что эти поправки не стоит воспринимать как смягчение статьи. Возможность получить пять лет лишения свободы за пост в интернете никуда не делась, — напомнил юрист.