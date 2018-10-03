Путин предложил Беглову проработать врио главы Петербурга до сентября 2019-го, а затем определиться, идти ли на выборы

Владимир Путин предложил Александру Беглову проработать врио главы Петербурга до сентября будущего года, а затем самому определиться, идти ли на выборы. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, …и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал президент. Полпред президента в Северо-западном федеральном округе временно назначен на пост губернатора Северной столицы минувшим вечером после того, как эту должность покинул Георгий Полтавченко. Он переходит на работу в Объединенную судостроительную компанию.

Такие перемены не имеют значения, поскольку оба чиновника получили должность не благодаря воле граждан, — сказал «Эху» руководитель фрацкии «Яблока» в питерском ЗАгСе Борис Вишневский.