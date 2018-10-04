Пятый фестиваль комиксов и поклонников поп-культуры Comic Con Russia откроется сегодня в «Крокус-Экспо» в Москве

Пятый фестиваль комиксов и поклонников поп-культуры Comic Con Russia откроется сегодня в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в Москве. Организаторы ожидают, что за четыре дня гостями мероприятия станут более 150 тысяч человек. Специальными гостями станут американские актеры Дэнни Трехо и Майкл Рукер.

На площадке фестиваля проходят главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов, аниме и манга.