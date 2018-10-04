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06:46, 04 октября 2018

СК закрыл дело в отношении Артема Любимова, одного из организаторов протестов против мусорного полигона «Ядрово»

Следственный комитет закрыл дело в отношении Артема Любимова, одного из организаторов протестов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске.
Его обвиняли в том, что он не сообщил в российские контролирующие органы о наличии американского гражданства.

Напомним, в марте на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, несколько десятков детей были госпитализированы. После этого в районе начались митинги с требованием закрыть полигон.

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