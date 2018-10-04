Владимир Путин считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии
Турция соблюдает свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе, сказал президент на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Тот, в свою очередь, заметил, что Вена надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.
Комментарии7
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ivanov356 04 октября 2018 | 06:53
Когда страна нищает, очень насущные проблемы ставит президент - Сирия, посадить, не посадить Навального.
eternity88 04 октября 2018 | 07:21
ivanov356: а он не президент, а узурпатор.
prutkov100 04 октября 2018 | 07:25
Владимир Путин считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии..... Стратег ! Глыба ! А , чё большие пацаны за океаном думают ?
ss2020 04 октября 2018 | 06:59
это вове пукину дейр эз зор навеял такие считалки... быстро учится мальчик!) можно пользоваться!)
condor00 04 октября 2018 | 07:05
Путин дал понять, что НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ СТРАН ЗАПАДА произошедший раздел мира на какое-то время его устраивает. Переварит он теперь свою часть и захочет ещё или подавится (третьего не дано) - во многом зависит от этих же стран Запада.
ss2020 04 октября 2018 | 07:09
все эти заявления вовы пукина - это обычная газообразная органика... которую каждый может наблюдать в определённых для этого местах!)
ulagai 04 октября 2018 | 07:31
ss2020: Но австрийцу нравится!