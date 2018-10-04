Владимир Путин считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии

Турция соблюдает свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе, сказал президент на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Тот, в свою очередь, заметил, что Вена надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.