Три человека погибли при крушении вертолета в Костромской области

Их тела найдены на месте аварии вблизи деревни Вонышево Солигалического района, сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС. AS-350 принадлежал московскому вертолетному комплексу «Heliport Moscow». По предварительным данным, он летел из Москвы в Плес, там должен был сделать посадку, а затем отправься на северо-запад. Вертолет сделал вынужденную остановку из-за сложных метеоусловий и разбился при попытке взлететь.