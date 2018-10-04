В Москве простятся с Романом Карцевым
Церемония пройдет в Центральном доме литераторов. Начало в 11 часов. Затем народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Карцев скончался в одной из московских больниц утром 2 октября.
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Церемония пройдет в Центральном доме литераторов. Начало в 11 часов. Затем народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Карцев скончался в одной из московских больниц утром 2 октября.
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