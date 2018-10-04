В Центральном доме литераторов сегодня простятся с Романом Карцевым

Актер, народный артист России скончался во вторник на 80-м году жизни.

Свое детство одессит Роман Кац – таково настоящее имя артиста – провел в эвакуации в Омске, куда он вместе с матерью и братом переехал в годы войны. Вернувшись в Одессу и окончив в школу, Карцев пошел на работу в швейную фабрику, а оттуда – в драмкружок при ДК моряков. Уже в начале 60-х он познакомился с Виктором Ильченко, который станет его многолетним партнером по сцене, а также сатириком Михаилом Жванецким. Затем – переезд в Ленинград и работа в Театре миниатюр вместе с самим Аркадием Райкиным. Там артист и взял свой псевдоним – Карцев. Вместе с Ильченко они разыгрывали множество миниатюр, среди которых в народе по-настоящему популярной стала сценка «Раки». А еще были спектакли: «Когда мы отдыхали», «Птичий полёт», «Полночное кабаре». Карцев много снимался в кино: Швондер, председатель домкома из «Собачего сердца», дядюшка Берлиоза из «Мастера и Маргариты». После смерти Ильченко в 1992 году Карцев никогда не выступал на сцене в дуэте. А в последние годы он тяжело болел. Артист умер в больнице от остановки сердца. Прощание с ним в Центральном доме литераторов начнется в 11:00.

Карцева похоронят на Троекуровском кладбище. Там же находится могила его многолетнего партнера по сцене Виктора Ильченко.