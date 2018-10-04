Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста ведущему научному сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву

74-летнего ученого, обвиняемого в госизмене, поместили под стражу в середине июля.

Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях, рассказал его адвокат Евгений Смирнов. Речь идет о событиях 2013 года. По словам защитника, следствие считает, что ученый через электронную почту отправлял секретные данные бельгийскому Фон Кармановскому институту. Однако Кудрявцев более 20 лет не имел допуска к гостайне, утверждает защита, и поэтому он не понимает сути предъявленного ему обвинения. Следствие же, по данным источников газеты «Коммерсант» полагает, что он пользовался своим авторитетом среди коллег и таким образом мог получать доступ к секретным сведениям, в частности о технологиях, применяемых в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». А якобы научная переписка с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО. Адвокат Кудрявцева заявил, что его подзащитный свою вину не признает.

Ранее защита 74-летнего Виктора Кудрявцева пыталась добиться его перевода под домашний арест из-за состояния здоровья. Однако на мед освидетельствовании у него не нашли тяжких заболеваний, и суд продлил ученому срок содержания под стражей до середины декабря.