Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста

Днем реформу одобрил Совет Федерации.

Президент не будет откладывать подписание закона о повышении пенсионного возраста. Об этом вчера сказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков ещё до голосования в верхней палате парламента. Так и вышло. Около семи вечера агентства с пометкой Молния сообщили, что президент закон подписал. После того как вчера его следом за Госдумой одобрил Совет Федерации. Пенсионный возраст поэтапно поднимут на 5 лет. Женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60, мужчины в 65. Путин также подписал закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ брать на работу людей, которым до пенсии осталось 5 лет. Штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360ти часов грозят за отказ. Повышение пенсионного возраста большинство россиян согласно опросам не разделяет. В последние месяцы митинги против инициативы властей шли по всей стране. Акции протеста были возле Госдумы и Совета Федерации. Несмотря на это документ был принят.

Повышать пенсионный возраст постепенно начнут уже со следующего года.