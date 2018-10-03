В Петербурге сменился губернатор

Георгий Полтавченко, занимавший этот пост с 2011 года, переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. Он займет там должность председателя совета директоров.

Освободившееся кресло главы Северной столицы президент предложил временно, т.е. на год, занять своему полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову. По словам Путина, дальше врио губернатора сможет сам принять решение, идти ли на выборы в сентябре будущего года.

Беглов — интересный кандидат на должность главы региона, и он уже не первый год пытается ее добиться, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Он добавил, что Беглов известен как большой хозяйственник, и можно ожидать, при нем в городе станут пристальнее следить за фасадами домов и другими подобными вещами.