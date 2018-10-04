Владимир Путин назвал «поддонком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Историю с отравлением он охарактеризовал как «полный бред». Слова главы государства прозвучали на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Владимир Путин также выразил надежду, что эта история когда-нибудь закончится. Чем быстрее это произойдет, — тем лучше, — добавил президент.



Слова президента о бывшем офицере ГРУ Сергее Скрипале ставят жизнь бывшего разведчика под угрозу, — сказала в эфире «Эха Москвы» профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ Елена Лукьянова.

Лукьянова добавила, что Путин ведет себя таким образом уже не первый раз. Он позволял себе подобные высказывания во время суда над предпринимателем Михаилом Ходорковским, — напомнила юрист.