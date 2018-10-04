В подземных хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа

В подземных газовых хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа для этого времени года. Такие данные приводит американская Ассоциация поставщиков газа.

Подчеркивается, что такая ситуация окажет дополнительное давление на цену сырья.

В то же время прогнозируемое увеличение добычи зимой на 10%, как ожидается, окажет обратный эффект.