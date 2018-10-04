В подземных хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа
В подземных газовых хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа для этого времени года. Такие данные приводит американская Ассоциация поставщиков газа.
Подчеркивается, что такая ситуация окажет дополнительное давление на цену сырья.
В то же время прогнозируемое увеличение добычи зимой на 10%, как ожидается, окажет обратный эффект.
Комментарии2
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penny 04 октября 2018 | 05:21
Зачем газ хранить, когда выкачивать из сланцев гораздо дешевле. США уже давно газ не импортирует, а экспортирует.
unprejudiced 04 октября 2018 | 06:14
что, распиаренная пендосами сланцевая революция оказалась пшиком? Бу га га. Если что газпром поможет газом, по 1000 долларов за кубометр ))) Кстати лет 10 назад читал что в Польше нашли этот самый сланцевый газ. Сколько тогда их политики и СМИ радостно говорили и писали что весь мир скоро завалят своими сланцами. Только с тех пор как то тишина и никто польский сланцевый газ так и не видел