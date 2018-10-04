США готовы предоставить свои возможности в сфере кибератак для стран – членов НАТО

Соответствующее заявление министр обороны Джеймс Мэттис сделает в ближайшие дни, передает Ассошиейтед Пресс. По данным агентства, Соединенные Штаты готовы по запросу союзников из альянса проводить наступательные и оборонительные кибератаки. При этом весь процесс будет проходить исключительно под контролем Вашингтона. В качестве причины такого решения называется «агрессивное использование кибератак» Россией в отношении европейских стран.