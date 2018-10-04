Владимир Путин отправляется с официальным двухдневным визитом в Индию

Как сообщала пресс-служба Кремля, у главы российского государства состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, подписать ряд двусторонних документов. Одним из важнейших является контракт о поставках индийской стороне комплексов С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма сделки превысит 5 миллиардов долларов.