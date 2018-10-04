Владимир Путин отправляется с официальным двухдневным визитом в Индию
Как сообщала пресс-служба Кремля, у главы российского государства состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, подписать ряд двусторонних документов. Одним из важнейших является контракт о поставках индийской стороне комплексов С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма сделки превысит 5 миллиардов долларов.
Комментарии2
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pavlovsky 04 октября 2018 | 05:16
С Западом разосрался, китайцам, на фиг не нужен. Дай ка с индусами замутить попробую...
klukvik 04 октября 2018 | 05:43
теперь вся надежда на малярийных комаров