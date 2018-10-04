Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике 1988-го года Леон Макс Ледерман скончался в возрасте 96 лет

Он умер в доме престарелых в городе Рексберге в штате Айдахо. Об этом сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую он ранее возглавлял.

Ученый открыл ряд элементарных частиц. Научной деятельности он посвятил 60 лет жизни. Нобелевскую премию Ледерман получил совместно с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером.