Участники очередной экспедиции вернутся с Международной космической станции на Землю
Расстыковка корабля «Союз» с МКС планируется около 11 утра по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14.45 в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщили в Роскосмосе. Таким образом, общее время пребывания экипажа на орбите составит 197 суток. В составе 56-й длительной экспедиции: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Комментарии1
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condor00 04 октября 2018 | 04:28
Мягкой посадки!