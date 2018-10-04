Участники очередной экспедиции вернутся с Международной космической станции на Землю

Расстыковка корабля «Союз» с МКС планируется около 11 утра по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14.45 в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщили в Роскосмосе. Таким образом, общее время пребывания экипажа на орбите составит 197 суток. В составе 56-й длительной экспедиции: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.