Z Архив новостей новости
5 1 6 107
04:07, 04 октября 2018

Участники очередной экспедиции вернутся с Международной космической станции на Землю

Расстыковка корабля «Союз» с МКС планируется около 11 утра по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14.45 в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщили в Роскосмосе. Таким образом, общее время пребывания экипажа на орбите составит 197 суток. В составе 56-й длительной экспедиции: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

condor00 04 октября 2018 | 04:28

Мягкой посадки!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 534 6 5110 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 306 6 6135 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

Президент Путин назвал Сергея Скрипаля шпионом и предателем родины: «таких, как он, не любили бы в любой стране» Истории с попыткой отравления уделяют слишком много внимания, — уверен Путин…

5 120 6 9067
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 143 6 12449 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 185 6 47195
Новости

Путин: Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок Он также назвал бредом все, что сейчас происходит вокруг расследования дела о покушении на Скрипаля и его дочь…

5 73 6 7753
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 403 6 43346 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 50 6 5971 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 91 6 10992 03.10
Kистория, общество, власть, события
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 128 6 17627 28.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 36 6 5097 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 170 6 25905 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем и подонком Скандал с попыткой убийства Скрипаля и его дочери, по мнению российского президента, раздувается искусственно…

5 56 6 8434
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 92 6 14614 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 458 6 74835 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не предатели. Не подонки. Вот и всё Захватить экономику страны, насадив в ней «госкомпании» и «госкорпорации» — поставив на руководство ими соратников. Ограбить население своей страны ростом пенсионного возраста, увеличением налогов. Лишить страну перспективы, загнав под санкции Запад

5 79 6 13223 03.10
Kгосударство, власть, политика, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели…

5 33 6 34928
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 245 6 132066 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 128 6 17627 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 376 6 251101 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 135 6 137146 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7312001
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3685134

Сегодня в эфире