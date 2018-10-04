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04:06, 04 октября 2018

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу. Об этом сообщает Блумберг. Ранее газета Нью-Йорк Таймс писала, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Де Блазио, комментируя эту информацию, сказал, что американского президента могут ждать «серьезные санкции», как со стороны штата, так и со стороны города. Несмотря на то, что предполагаемая махинация произошла в 90-х, мэр Нью-Йорка подчеркнул, что для такого рода деяний нет срока давности.

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