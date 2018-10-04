Владимир Путин надеется, что Европа при реализации газопровода «Северный поток — 2» не будет выглядеть как Болгария, которая отказалась от проекта. По его словам, тогда Болгария проявила «слабость». Об этом президент сказал по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее Путин заявил, что российская сторона исходит из того, что Европа заинтересована в реализации проекта.