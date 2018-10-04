США полностью приостановили поставки в Китай сырой нефти на фоне торговой войны между двумя странами

Об этом рассказал президент судоходной компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлин в кулуарах ежегодного отраслевого саммита в Гонконге. Он отметил, что это плохо отразится на судоходном предпринимательстве, передает Reuters. По данным агентства, поставки прекратились в сентябре.