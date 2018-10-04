США полностью приостановили поставки в Китай сырой нефти на фоне торговой войны между двумя странами
Об этом рассказал президент судоходной компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлин в кулуарах ежегодного отраслевого саммита в Гонконге. Он отметил, что это плохо отразится на судоходном предпринимательстве, передает Reuters. По данным агентства, поставки прекратились в сентябре.
Комментарии2
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remych 04 октября 2018 | 04:40
Ну вот, теперь наконец Китай поймет, что его единственный друг - Россия)))
rktq 04 октября 2018 | 04:43
remych: И Трамп наш!