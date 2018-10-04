Facebook проверит Ирландская Комиссия по защите персональных данных

Она выяснит, предприняла ли соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите данных пользователей, передает Associated Press. В пятницу компания сообщила об обнаружении уязвимости, которая коснулась 50 миллионов пользователей. Речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию «Посмотреть как». Facebook могут грозить штрафы в размере более 1,5 миллиардов долларов.