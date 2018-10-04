Один полицейский погиб, четверо пострадали при стрельбе в американском штате Южная Каролина

Об этом сообщает CNN со ссылкой на коронера округа Флоренс. По данным телеканала, ранения получили трое помощника шерифа и двое полицейских. Однако позже один из них скончался. Стрелявший задержан. Был ли он ранен не уточняется. Причины произошедшего выясняются. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее пятеро молодых людей пострадали при стрельбе в Филадельфии, штат Пенсильвания. Один из них получил ранение головы. Он находится в критическом состоянии. Стрелявшие скрылись с места преступления.