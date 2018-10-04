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03:05, 04 октября 2018

Виктор Золотов лично уговорил сдаться мужчину, который угрожал взорвать свой автомобиль на Васильевском спуске

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично уговорил сдаться мужчину, который угрожал взорвать свой автомобиль на Васильевском спуске. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, сотрудники полиции остановили машину в центре Москвы и сделали водителю замечание за нарушение ПДД. В ответ он потребовал встречу с президентом или главой Росгвардии, а в случае отказа пригрозил взорвать газовый баллон. Золотову доложили о ситуации, и он приехал, сел в машину к мужчине. Они поговорили, после чего вместе вышли и достали баллон с газом. Золотов лично отдал ключи от автомобиля представителям ФСО, водителя задержали. Им оказался предприниматель из Приморья, у которого возникли проблемы с бизнесом. По словам Хинштейна, эти проблемы никак не связаны с Росгвардией.

Комментарии

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ur_sus 04 октября 2018 | 03:18

Страна идиотов и понтовщиков. Предлагаю дискуссию о пропорциях...

sokal123 04 октября 2018 | 03:21

ur_sus: Герой и воришка -славное сочетание в путинской стране.

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