Россельхознадзор через суд потребовал приостановить на три месяца выпуск продукции «Петелинской птицефабрики»

Это связано с обнаружением в тушках-бройлерах сальмонелл, листерий и антибиотиков. Компании предписано установить причину нарушений. Ведомство ходатайствует также о штрафе в 700 тысяч рублей. Отмечается, что в мае «Петелинку» уже оштрафовали на 300 тысяч по тем же причинам.

Предприятие входит в группу «Черкизово» — одного из крупнейших в России производителей куриного мяса.