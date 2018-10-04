Россельхознадзор через суд потребовал приостановить на три месяца выпуск продукции «Петелинской птицефабрики»
Это связано с обнаружением в тушках-бройлерах сальмонелл, листерий и антибиотиков. Компании предписано установить причину нарушений. Ведомство ходатайствует также о штрафе в 700 тысяч рублей. Отмечается, что в мае «Петелинку» уже оштрафовали на 300 тысяч по тем же причинам.
Предприятие входит в группу «Черкизово» — одного из крупнейших в России производителей куриного мяса.
Комментарии2
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elenaprekrasnaya2009 04 октября 2018 | 02:15
Петелинка Мираторгу премьерской семьи помешала?
peresvet73 04 октября 2018 | 02:27
Остановить на три месяца, это уничтожить всё поголовье, а затем разводить заново.
Или будут работать "на склад", тогда приостановка это фикция.