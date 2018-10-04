Следственный комитет закрыл дело в отношении одного из организаторов протестов против мусорного полигона «Ядрово»

Следственный комитет закрыл дело в отношении Артема Любимова, одного из организаторов протестов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Его обвиняли в том, что он не сообщил в российские контролирующие органы о наличии американского гражданства. Напомню, в марте на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, несколько десятков детей были госпитализированы. После этого в районе начались митинги с требованием закрыть полигон.