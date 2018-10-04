Пожар на Ганиной Яме в Свердловской области локализован

Предварительная площадь — 70 кв метров. Пострадала церковная утварь и кровля. Пострадавших нет, в здании никого не было, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. В тушении задействовано 65 человек и 16 единиц техники. Как сообщили ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе, пожар произошел на территории монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, ему был присвоен второй номер сложности.