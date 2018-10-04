Владимир Путин считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии
Турция соблюдает свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе, сказал президент на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Тот, в свою очередь, заметил, что Вена надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.
Комментарии3
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sokal123 04 октября 2018 | 02:46
А с кем воевать хочет вождь? С крестьянами ,с матерями или с торговцами черным деревом.
ur_sus 04 октября 2018 | 03:05
sokal123:
Путин облажался в Сирии по-крупному. По пунктам:
1 "разгром" террористов вовсе не закончен,ибо "питательная среда" террора абсолютно не затронута (тк эта среда находится вовсе не в Сирии)
2 "сюзники" России: Турция,Иран, хизбалла оказались вовсе -то и не союзниками. А чему удивляться?: турки с иранцами такие же друзья,как Россия с Америкой
3 Сирия НИКОГДА не будет единой: турки "отщипнут" Идлиб и окрестности, американцы поддержат курдов, кстати и Израиль-то сейчас и подавно! Иранцы с хизбаллушками будут пропихивать шиитские дела, а саудовцы суннитские.
И чего тогда добилась Россия? Да НИЧЕГО! - запад как фигачил санкции, так и фигачит. А вот разрушенную в пыль Сирию придётся восстанавливать. И КТО это будет делать? российские пенсионеры? Нищий Иран, который получит новые санкции в феврале?
alger 04 октября 2018 | 03:04
ну если Вова сказал что выводим, то жди новых жертв