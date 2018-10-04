Бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации

На конгрессе ФИДЕ в Батуми его кандидатуру поддержали 103 страны, 78 отдали голоса за вице-президента организации Георгиоса Макропулоса. Представитель Великобритании, шахматист и бывший претендент на первенство мира Найджел Шорт прямо перед началом голосования снял свою кандидатуру в пользу россиянина. На посту главы ФИДЕ Дворкович заменит Кирсана Илюмжинова, который занимал эту должность с 1995 года. В июле его отстранила от должности комиссия по этике.