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01:15, 04 октября 2018

Поставки американской нефти в Китай «полностью остановлены»

Об этом сообщил глава одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой сырья. Как отмечает Reuters, на фоне продолжающегося торгового противостояния между странами китайские импортеры предпочитают не покупать нефть у США, несмотря на то, что она — в отличие от многих других товаров — пока не облагается повышенными пошлинами.

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alexsokoll 04 октября 2018 | 01:30

Купил у пиндосов нефть - поддержал мировой тероризм.

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