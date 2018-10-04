Правительство предлагает изменить расчет тарифа страхового взноса на ОМС за 80 миллионов неработающих россиян

Правительство предлагает изменить расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование за 80 миллионов неработающих россиян. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября вместе с проектом бюджета Федерального фонда ОМС на предстоящие три года. Поправки в методику — первые за семь лет — приведут к росту бюджетных расходов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей почти на 70 миллиардов рублей по сравнению с этим годом, пишет РБК. Взносы в систему ОМС за неработающих граждан делают власти регионов.