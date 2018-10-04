Суд в Карелии арестовал историка Сергея Колтырина по обвинению в педофилии

Он останется под стражей как минимум до 27 ноября. Ему предъявлены обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сергей Колтырин — директор краеведческого музея в Медвежьегорске, который отвечает за состояние лесного массива Сандармох. Он доказывал, что обнаруженные там массовые захоронения, являются останками жертв политических репрессий 1937-1938 годов. Родственники и знакомые историка считают, что его преследование связано с позицией по этому вопросу.

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, который обнаружил эти захоронения в конце 1990-х, ранее обвиняли в изготовлении детской порнографии, а сейчас судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.