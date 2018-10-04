По факту крушения вертолета под Костромой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в Костромской области.

«Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на

транспорте СКР по факту крушения частного вертолета в Солигаличском районе Костромской области, повлекшего смерть троих людей, возбуждено

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.