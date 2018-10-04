Более 30-ти жителей одного из якутских сёл уже месяц не могут вернуться домой из-за отмены рейсов

Единственный самолет Ан-3, который работал в этом районе, с начала сентября проходит техосмотр, а вертолеты не пускают из-за погодных условий. Люди не могут вылететь из села Хонуу в село Сасыр, — сообщает сайт News.ykt.ru. Сообщается, что среди застрявших в Хонуу людей есть грудной младенец, дети школьного возраста, а также пенсионеры, которые больше месяца не могут получить пенсию. Расстояние между двумя сёлами 200 километров. Люди пригрозили, что пойдут домой пешком.