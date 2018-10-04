В Черногории выставили на продажу 34-метровую яхту бывшего президента страны Иосипа Броз Тито

Судно «Ядранка» оценивается в 80 тысяч евро, — передает Reuters. Его пытались продать еще год назад, однако тогда никто ее не купил.

Ранее Черногория продала другую яхту Тито, «Приморка», более чем за 100 тысяч евро. Третье судно югославского лидера ржавеет на приколе в Хорватии.