Георгий Полтавченко отправлен в отставку с поста губернатора Петербурга

Такой указ накануне подписал президент Владимир Путин. Полтавченко предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности градоначальника стал полпред президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Беглов.

Преждевременный уход губернатора Санкт-Петербурга не повлияет на ход выборов в сентябре следующего года, заверили в городском избиркоме. Все пройдет строго по закону, — сказал «Эху» Член комиссии Дмитрий Краснянский

Единый день голосования в следующем году пройдет 8 сентября.