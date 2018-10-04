Георгий Полтавченко отправлен в отставку с поста губернатора Петербурга
Такой указ накануне подписал президент Владимир Путин. Полтавченко предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности градоначальника стал полпред президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Беглов.
Преждевременный уход губернатора Санкт-Петербурга не повлияет на ход выборов в сентябре следующего года, заверили в городском избиркоме. Все пройдет строго по закону, — сказал «Эху» Член комиссии Дмитрий Краснянский
Единый день голосования в следующем году пройдет 8 сентября.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 00:17
Нацдилер всё тасует свою тухлую чекистско-кэпээсэсовскую колоду?