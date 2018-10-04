Российский президент считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии

На встрече скан6цлером Австрии Себастьяном Курцем Владимир Путин заметил, что Турция относится к обязательствам по зоне деэскалации в Идлибе. Анкара способствует выводу боевиков и тяжелых вооружений. Курц, как пишет РБК в свою очередь заметил, что Австрия надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.