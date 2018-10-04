Российский президент считает возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии
На встрече скан6цлером Австрии Себастьяном Курцем Владимир Путин заметил, что Турция относится к обязательствам по зоне деэскалации в Идлибе. Анкара способствует выводу боевиков и тяжелых вооружений. Курц, как пишет РБК в свою очередь заметил, что Австрия надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.
Комментарии2
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danko1 04 октября 2018 | 00:10
Врет.
Он уже 2 раза полностью выводил войска.
Ни одному его слову верить нельзя, тем более, когда он ракеты в Сирию поставляет.
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 00:11
Да ладно, кто поверит его словам?!
Он уже как минимум дважды выводил росвойска из Сирии.
Что, бомбы закончились?