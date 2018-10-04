Басманный суд арестовал заместителя председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Петра Касерина. Также под стражу по ходатайству военных следователей отправлен замначальника управления имущественного комплекса организации Расул Битиев. Обоих подозревают в получении откатов за продажу движимого и недвижимого имущества ДОСААФ, пишет «КоммерсантЪ». Оба обвиняемых проработали в структурах организации чуть больше года. Касерин до этого занимал пост заместителя гендиректора компании, которая выполняла работы по заказам Минобороны.