Солнцевский суд столицы сегодня приступит к рассмотрению дела о крушении самолета Falcon в аэропорту Внуково
Речь идет о катастрофе, в которой погиб президент компании Total Кристоф де Маржери.
На скамье подсудимых окажутся трое авиадиспетчеров, которых Следственный комитет считает виновниками трагедии, произошедшей в октябре 2014 года во Внуково. Как пишет «Коммерсант», одними из ключевых свидетелей обвинения станут ранее осужденные, но освобожденные по амнистии сотрудники наземной службы. Теперь они проходят по делу как свидетели и утверждают, что авиадиспетчеры не контролировали перемещения снегоуборщика, ставшего причиной катастрофы, и не остановили его.
Ранее дело в отношении диспетчеров уже поступало в Солнцевский суд, но судья Константин Шелепов отправил его на доследование. Повторное расследование было завершено в конце прошлого года и затем стороны начали знакомиться с материалами, но процесс сильно затянулся. Это произошло в том числе из-за необходимости переводить часть документов на французский язык и отправлять за границу.
Помимо Кристофа де Маржери, в катастрофе самолета Falcon 50 погибли два пилота и бортпроводник – все граждане Франции.
Комментарии2
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