Следователя в Забайкалье подозревают в хищении вещественных доказательств по делу о хищении вещественных доказательств
Следователя в Забайкалье подозревают в хищении вещественных доказательств по делу о хищении вещественных доказательств. Коллеги Булата Шагдарова считают, что он украл мобильные телефоны, которые фигурировали в одном из расследовании. Минувшим летом сотрудник Следственного комитета вышел на пенсию. Когда исчезновение вещественных доказательств обнаружили другие следователи и сотрудники ФСБ, Шагдарова задержали, — рассказали в местном управлении СКР. По данным агентства Чита.ру, ранее Шагдаров занимался делом одного из начальников местного управления МВД, которого обвиняли в продаже 15-ти телефонов, конфискованных у гражданина Китая.
Комментарии4
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forward 03 октября 2018 | 23:48
Такие вот нравы в силовых органах. Подзабыл кто у них уже 20 лет начальник?
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 23:53
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sparky 03 октября 2018 | 23:57
Не, это не спираль развития, это порочный круг.
spacian 04 октября 2018 | 00:16
А что если вещественные доказательства по этому делу тоже похитят? Это ж вообще произнести невозможно будет.