Следователя в Забайкалье подозревают в хищении вещественных доказательств по делу о хищении вещественных доказательств. Коллеги Булата Шагдарова считают, что он украл мобильные телефоны, которые фигурировали в одном из расследовании. Минувшим летом сотрудник Следственного комитета вышел на пенсию. Когда исчезновение вещественных доказательств обнаружили другие следователи и сотрудники ФСБ, Шагдарова задержали, — рассказали в местном управлении СКР. По данным агентства Чита.ру, ранее Шагдаров занимался делом одного из начальников местного управления МВД, которого обвиняли в продаже 15-ти телефонов, конфискованных у гражданина Китая.