На Красной площади возле ГУМа вырубили все деревья
Порубочные билеты были выданы законно, — сказал агентству «Москва» сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и защиты окружающей среды. Ранее сообщалось, что деревья были выкопаны и отправлены в питомник. Представитель одной из компаний, которая занимается ремонтом асфальта возле ГУМа, добавил, что деревья в питомнике будут лечить.
Комментарии16
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palm_coast 03 октября 2018 | 23:09
О!, а где жешь теперь либерастов будут вешать? На фонарных столбах чтоли ча?
gordy 03 октября 2018 | 23:13
Вид на стену стал лучше - из-за стены смеются?
eternity88 03 октября 2018 | 23:16
gordy: скорее из-под...
palm_coast 03 октября 2018 | 23:31
eternity88:
И из стены., в ней тоже замурованы пепельницы.
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begly_ 03 октября 2018 | 23:33
Из за той стены смеется ни последний.
oneoretwo 03 октября 2018 | 23:11
...сектор обстрела загораживали ?...
serg_217 03 октября 2018 | 23:18
Чтоб партизаны не завелись
eyjafjallajoekull 03 октября 2018 | 23:26
Сначала будут "лечить" жителей Москвы: им ведь все-равно кого они избирают.
citizeneco 03 октября 2018 | 23:33
Видимо, потребовалось освободить место под собянинские пластиковые сакуры по цене полмиллиона за штуку, таким образом, осваивают московский бюджет и вместо живых деревьев будут вечно «цвести» мёртвые декорации.
Куда смотрит московская прогрессивная общественность, которой жить в этом городе и дышать грязным воздухом, кто-нибудь подскажите Собянину, что пластиковые деревья не выделяют кислород.
t_philippova 03 октября 2018 | 23:53
citizeneco: Этих вопросов Собянин не касается. Есть непотопляемый Бирюков, поэтому так и будем дышать грязным воздухом и хоронить остатки измученных деревьев. Опять выгребают листву и боронят привычные тропинки. Денег много.
ed10075 04 октября 2018 | 00:01
Всякий раз бесят попытки оправдать тупые или преступные решения, типа "деревья лечить увезли".
sborisych 04 октября 2018 | 00:02
На Красной площади возле ГУМа вырубили все деревья... Представитель одной из компаний, которая занимается ремонтом асфальта возле ГУМа, добавил, что деревья в питомнике будут лечить.
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Будут лечить вырубленные? Ну-ну...
ankir 04 октября 2018 | 00:04
разговоров как будто там целые заросли деревьев были
katrion 04 октября 2018 | 00:04
Вырубили деревья, чтобы лечить?
neon999 04 октября 2018 | 00:05
Журналисты пишут слезливо о срубленных деревьях, но не так увлеченно пишут о людях,
которых во множестве по стране терроризируют, пытают и убивают.