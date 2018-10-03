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23:00, 03 октября 2018

На Красной площади возле ГУМа вырубили все деревья

Порубочные билеты были выданы законно, — сказал агентству «Москва» сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и защиты окружающей среды. Ранее сообщалось, что деревья были выкопаны и отправлены в питомник. Представитель одной из компаний, которая занимается ремонтом асфальта возле ГУМа, добавил, что деревья в питомнике будут лечить.

Комментарии

16

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palm_coast 03 октября 2018 | 23:09

О!, а где жешь теперь либерастов будут вешать? На фонарных столбах чтоли ча?

gordy 03 октября 2018 | 23:13

Вид на стену стал лучше - из-за стены смеются?

eternity88 03 октября 2018 | 23:16

gordy: скорее из-под...

palm_coast 03 октября 2018 | 23:31

eternity88:

И из стены., в ней тоже замурованы пепельницы.

yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 23:57

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begly_ 03 октября 2018 | 23:33

Из за той стены смеется ни последний.

oneoretwo 03 октября 2018 | 23:11

...сектор обстрела загораживали ?...

serg_217 03 октября 2018 | 23:18

Чтоб партизаны не завелись

eyjafjallajoekull 03 октября 2018 | 23:26

Сначала будут "лечить" жителей Москвы: им ведь все-равно кого они избирают.

citizeneco 03 октября 2018 | 23:33

Видимо, потребовалось освободить место под собянинские пластиковые сакуры по цене полмиллиона за штуку, таким образом, осваивают московский бюджет и вместо живых деревьев будут вечно «цвести» мёртвые декорации.
Куда смотрит московская прогрессивная общественность, которой жить в этом городе и дышать грязным воздухом, кто-нибудь подскажите Собянину, что пластиковые деревья не выделяют кислород.

t_philippova 03 октября 2018 | 23:53

citizeneco: Этих вопросов Собянин не касается. Есть непотопляемый Бирюков, поэтому так и будем дышать грязным воздухом и хоронить остатки измученных деревьев. Опять выгребают листву и боронят привычные тропинки. Денег много.

(комментарий скрыт)

ed10075 04 октября 2018 | 00:01

Всякий раз бесят попытки оправдать тупые или преступные решения, типа "деревья лечить увезли".

sborisych 04 октября 2018 | 00:02

На Красной площади возле ГУМа вырубили все деревья... Представитель одной из компаний, которая занимается ремонтом асфальта возле ГУМа, добавил, что деревья в питомнике будут лечить.
=====
Будут лечить вырубленные? Ну-ну...

ankir 04 октября 2018 | 00:04

разговоров как будто там целые заросли деревьев были

katrion 04 октября 2018 | 00:04

Вырубили деревья, чтобы лечить?

neon999 04 октября 2018 | 00:05

Журналисты пишут слезливо о срубленных деревьях, но не так увлеченно пишут о людях,
которых во множестве по стране терроризируют, пытают и убивают.

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