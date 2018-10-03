На Красной площади возле ГУМа вырубили все деревья

Порубочные билеты были выданы законно, — сказал агентству «Москва» сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и защиты окружающей среды. Ранее сообщалось, что деревья были выкопаны и отправлены в питомник. Представитель одной из компаний, которая занимается ремонтом асфальта возле ГУМа, добавил, что деревья в питомнике будут лечить.