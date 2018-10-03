В правительстве подтвердили, что уже ведутся работы по снижению влияния доллара на российскую экономику

Сроки подготовки предложений по всем направлениям разные, — рассказал помощник президента Андрей Белоусов. Ранее Владимир Путин говорил о необходимости расширить практику использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами. В Москве также объясняли, что это может стать ответом на возможный запрет Вашингтоном сделок в долларах для российских государственных банков.