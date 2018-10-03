В правительстве подтвердили, что уже ведутся работы по снижению влияния доллара на российскую экономику
Сроки подготовки предложений по всем направлениям разные, — рассказал помощник президента Андрей Белоусов. Ранее Владимир Путин говорил о необходимости расширить практику использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами. В Москве также объясняли, что это может стать ответом на возможный запрет Вашингтоном сделок в долларах для российских государственных банков.
Комментарии7
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compare 03 октября 2018 | 23:17
заметны усилия и похвальны...один патриот получил 23 оклада-в рублях,другой купил пятиэтажную квартиру-и тоже,за них,за рубли...что творит "рубль оскрепленный"! никакому "фунту" не угнаться...
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old44 03 октября 2018 | 23:31
значит будут грабить !
timber_head 03 октября 2018 | 23:37
Вот безграмотные дебилы-то, прости господи...
"Путин говорил о необходимости расширить практику использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами."
О, ну да... От того, что "заявил Путин", рубль, конечно, завтра станет СКВ. После того как они сделали все, чтоб он вообще ни фига не котировался.
zojtch 03 октября 2018 | 23:59
Медведев был замечен в обменнике напротив ГУМа. Менял 2 миллиарда баксов на рубли
neon999 04 октября 2018 | 00:02
Это "правительство" будет гореть в аду, вместе с теми журналистами, которые его пиарят.
ed10075 04 октября 2018 | 00:04
А они там, "за зубцами", не воровать не пробовали? Может это будет более эффективным способом оздоровить экономику?