Воронежский вице-губернатор, который получил 23 оклада, теперь состоит в антикоррупционной комиссии

Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, который получил 23 оклада в связи с выходом на пенсию, теперь состоит в антикоррупционной комиссии региона. Такой указ подписал губернатор области Александр Гусев. Тем временем прокуратура проводит проверку в отношении Агибалова по его же просьбе. Ранее сообщалось, что глава региона уволил своего заместителя, назначил ему единовременное денежное вознаграждение, а затем вновь принял на работу, но с бОльшим окладом. В правительстве области говорили, что все это соответствует закону.