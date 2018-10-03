Воронежский вице-губернатор, который получил 23 оклада, теперь состоит в антикоррупционной комиссии
Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, который получил 23 оклада в связи с выходом на пенсию, теперь состоит в антикоррупционной комиссии региона. Такой указ подписал губернатор области Александр Гусев. Тем временем прокуратура проводит проверку в отношении Агибалова по его же просьбе. Ранее сообщалось, что глава региона уволил своего заместителя, назначил ему единовременное денежное вознаграждение, а затем вновь принял на работу, но с бОльшим окладом. В правительстве области говорили, что все это соответствует закону.
Комментарии13
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brandfa 03 октября 2018 | 23:14
Воронежский вице-губернатор, который получил 23 оклада, теперь состоит в антикоррупционной комиссии
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Таким образом он как бы раскрывает смысл слова "глумление".
gordy 03 октября 2018 | 23:17
чтобы брать отступные?
danko1 03 октября 2018 | 23:20
Логично. Такая у нас борьба с коррупцией сверху донизу, когда с коррупцией "борьбу" ведут главные коррупционеры, а тех, кто реально борьбу ведет, преследуют, фальсифицируя уголовные дела.
novirusisch 03 октября 2018 | 23:26
danko1: так и должно быть, определенной смферой дорлждны заниматься те, кто наиболее хорошо эту сферу знает.
Кто лучше самих коррупционеров знает проблемы корруппции? Никто. Значит им и бороться с коррупцией.
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zapadnay 03 октября 2018 | 23:56
brandfa:
Конечно, там ему самое место.
edun1952 03 октября 2018 | 23:18
Предоплату поучил - воруй дальше...Картбланш на последний срок или пожизненное правление...
polikarpich 03 октября 2018 | 23:21
edun1952: Ну тык! А где ж ему ещё быть? Видать, знатный спец по коррупции, так что он на своём месте.
timber_head 03 октября 2018 | 23:42
polikarpich: Я так понимаю, мужик "в теме". 23 оклада, небось, поделили с губернатором. Три уволенному, двадцать - губернатору, за то что обратно взял.
old44 03 октября 2018 | 23:28
пчёлы против мёда
jetsam 03 октября 2018 | 23:41
а если бы ему выписали 24 оклада - возглавлял бы сейчас роскосмос....
alex_melnikov Алексей Мельников 03 октября 2018 | 23:58
Лиса в курятнике или козел в огороде? Выбирайте, что нравится )
zonda_3 04 октября 2018 | 00:10
alex_melnikov:
"Лиса в курятнике или козел в огороде? Выбирайт" - было бы так, это называлось бы просто бардаком...но, в данном случае, " козел в лисе, огород в курятнике", а сие кроме как контролируемым беспределом назвать нельзя