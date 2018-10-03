Глава «Роснефти» Сечин, как утверждает интернет-издание «Инсайдер», стал владельцем 5-этажной квартиры в центре Москвы
Авторы расследования ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Площадь жилища более 1200 квадратных метров. Ее примерная стоимость составляет около 2-х миллиардов рублей, — пишет издание.
Представитель «Роснефти» в грубой форме отказался комментировать «Инсайдеру» информацию о покупке Сечиным квартиры в жилом комплексе «Кристал Хаус».
Комментарии22
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palm_coast 03 октября 2018 | 23:07
Землянка в 5 накатов., для безопасности. Даже во время ВОВ таких землянок ни строили. Хотя тогда и ракет сильнее чем из Катюши не было.
gordy 03 октября 2018 | 23:10
Змею Горынычу по этажу для каждой головы?
palm_coast 03 октября 2018 | 23:13
gordy:
А где же хранить хозяйство, в погребе? Нет, хозяйство у него за рубежом в сундуке к дубу подвешено.
ts 03 октября 2018 | 23:14
palm_coast: Скоро небоскрёбы скупать начнёт...
palm_coast 03 октября 2018 | 23:19
ts:
Нибаскребы нибаскребы
я из нефти весь такой
россияни долбобобы
не нарушти мой покой...
danko1 03 октября 2018 | 23:23
Новость о том, что наглый вор Сечин покупает 5-ти этажную квартиру закономерно связана с новостью о повышении пенсионного возраста.
Рабы должны до смерти работать и умирать не дожив до пенсии, чтобы правящая ОПГ себе ни в чем не отказывала.
palm_coast 03 октября 2018 | 23:26
danko1:
Ни мыль ничиво. Сегодня брить не буду.
zonda_3 03 октября 2018 | 23:57
"Ни мыль ничиво. Сегодня брить не буду."
Google Translate мне не помог. Можешь перевести?palm_coast:
zonda_3 03 октября 2018 | 23:24
ts:
Круто : 5 - этажные квартиры...путрикки, емелины, монголы, и другая нечисть , заступятся ли за эффективного мeнeджера, мегапатриота, да и просто хорошего человека -?
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zonda_3 03 октября 2018 | 23:28
gordy: Патриот..!!! Еще одну площадь сберег от натовской базы!
serge_moro 03 октября 2018 | 23:12
palm_coast: Вот куда идут награбленные деньги. А пенсионерам денег нет. Вот страна-бандитк
palm_coast 03 октября 2018 | 23:16
serge_moro:
Пенсионеры свои красивые годы уже отжили. Теперь пускай молодежь поживет на просторах в тысячи квадратных метров.
polikarpich 03 октября 2018 | 23:18
palm_coast: А я вот никак не пойму, в чём смысл и крутизна многоэтажных квартир? Ну выкупи ты хоть весь этаж, раз денег девать некуда, так нет, именно на разных этажах. В чём прикол?
palm_coast 03 октября 2018 | 23:22
polikarpich:
Прикол в том, что он в том доме жить не собирается, а только вкладывает в аккуратно сложенные пятиэтажной кучкой кирпичи. Всегда пригодится на чорный день.
zonda_3 03 октября 2018 | 23:42
polikarpich: Какие уж тут приколы - ему эта "квартира" обошлась в двухмесячный оклад. Он скоро пол Третьяковки выкупит под билльярдную
yuriykyvich 04 октября 2018 | 00:11
palm_coast: Вообще-то, как в песне пелось, Землянка в ТРИ наката, но это так
kunst54 03 октября 2018 | 23:16
Он себе и Кремль целиком купить может. Или уже купил?
macsimus001 04 октября 2018 | 00:05
Грядет дедолларация,надо потихоньку избавляться)))
not_to_not 04 октября 2018 | 00:05
Кто-то на доходы от национального достояния хоромы пятиэтажные себе покупает, а кто-то расплатиться за это достояние не может, экономя электроэнергию. Всё закономерно, Россия 2018.
vinokur 04 октября 2018 | 00:06
Шуму-то, шуму ... А эта пятиэтажка, может быть, даже без лифта. Пойдет под реновацию.
Кстати, этот грубиян из "Роснефти" -- Миша Леонтьев, что ли? Этот может.
yuriykyvich 04 октября 2018 | 00:09
Вот кто-нибудь сможет объянить А ЗАЧЕМ такие квартиры нужны? Ну был губернатор Тульской области, ну имел он квартиру в 1000 кв. м в центре Москвы. так сколько же за содержание ее платить надо??? Нет понятно что у наших "Слуг Народа" денег "Куры не клюют", Но ребята, нельзя же быть такими уж совсеми наглыми