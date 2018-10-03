Глава «Роснефти» Сечин, как утверждает интернет-издание «Инсайдер», стал владельцем 5-этажной квартиры в центре Москвы

Авторы расследования ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Площадь жилища более 1200 квадратных метров. Ее примерная стоимость составляет около 2-х миллиардов рублей, — пишет издание.

Представитель «Роснефти» в грубой форме отказался комментировать «Инсайдеру» информацию о покупке Сечиным квартиры в жилом комплексе «Кристал Хаус».