Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание приемной Следственного комитета в Москве
Об этом стало известно телеканалу РЕН. По его данным, возгорания после этого не произошло. Подозреваемого удалось задержать. Инцидент произошел в Техническом переулке столицы. Сообщается, что нападавший выразил таким образом свое недовольство тем, что он долгое время не мог попасть на прием в ведомство.
Комментарии14
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palm_coast 03 октября 2018 | 23:04
Посадить надолго, раз не мог попасть в ведомство долго. А бутылкой то попааал..
pattrick 03 октября 2018 | 23:34
Возгорания после этого не произошло. Подозреваемого удалось задержать...
Всегда восхищался такими лохами. Мало того, что он решился на такую глупость, как бросить бутылку в приёмную Следственного комитета в Москве, так ещё горючее не воспламенилось и плюс к тому его поймали. В 70-х, трое парней пошли грабить банк, по-моему в Дублине, и застряли в вертящейся двери, чем устроили затор в самое посещаемое время и почти весь персонал, и клерки, и охранники, помогали им выбраться из двери. Когда они оказались внутри, то натянули маски, вытащили пистолеты с мешками для наличных и начали кричать, что это ограбление. Все кто был в зале, и персонал, и клиенты, схватились за животики и начали смеяться над ними. Один из грабителей, решив показать что это не розыгрыш, хотел перепрыгнуть через барьер, но зацепился ногой, упал, сломал руку и заорал от боли во всё горло, мол, помогите. Двое других решив сбежать от такого позора, рванули на выход, но застряли в вертящейся двери, откуда их вызволяли уже полицейские.
r88w556xl4 03 октября 2018 | 23:55
...он долгое время не мог попасть на прием в ведомство.
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Ну, теперь-то попал, и надолго.
doomandgloom 04 октября 2018 | 00:10
pattrick: Это ты про себя?
aleksandr39 03 октября 2018 | 23:34
palm_coast: Ополченцы начали процесс образования МНР ()Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
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fresh_breeze 03 октября 2018 | 23:54
palm_coast:
Не посадят, это же не Франция, где за поджог двери человека полтора года промурыжили в тюряге. Он сперва в России потренировался, а уж потом применил навыки в Пятой республики.
Вот и этот поджигатель наверняка руку набивает. Ща какой-нить "Мемориал" объявит его политически преследуемым.
oneoretwo 03 октября 2018 | 23:08
...все толкаются вокруг: дай я кину, дай кинуть мне - вот бедолага и забыл поджечь запал....
neyexo 03 октября 2018 | 23:20
Путевка во Францию
grigorcar 03 октября 2018 | 23:29
"он долгое время не мог попасть на прием в ведомство"
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сталинградские бои.
гранату - в комнату, очередь из автомата, и вперед - в следующую комнату.
бросил бутылку неизвестный, а задержали почему-то подозреваемого.
смесь была зажигательной, но в здании ск даже она не возгорелась.
peresvet73 03 октября 2018 | 23:31
"Поджог Рейхстага"?
korikov 03 октября 2018 | 23:31
Теперь его осталось объявить политическим заключённым и дать ему политическое убежище во Франции, а там он кинет бутылку в окно здания французской прокуратуры и получит десять лет тюрьмы.Всё так же как с Павленским, который раньше чем Сенцов объявил голодовку, но всем плевать, ведь тот сидит зха поджег здание во Франции. Когда в России здание поджёг был героем и политическим узником, а во Франции сделать то же самое - это преступление.
fresh_breeze 03 октября 2018 | 23:57
korikov:
Ну, Павленскому грех обижаться, он во Франции.
Сенцов во Франции заочно, как почётный житель Парижа. А очно он совсем в другом месте, Павленскому бы там не понравилось.
neon999 04 октября 2018 | 00:00
Хорошо, но мало.