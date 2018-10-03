Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание приемной Следственного комитета в Москве

Об этом стало известно телеканалу РЕН. По его данным, возгорания после этого не произошло. Подозреваемого удалось задержать. Инцидент произошел в Техническом переулке столицы. Сообщается, что нападавший выразил таким образом свое недовольство тем, что он долгое время не мог попасть на прием в ведомство.