Медвежьегорский суд в Карелии арестовал директора местного музея Сергея Колтырина
Медвежьегорский суд в Карелии арестовал директора местного музея Сергея Колтырина, а также его знакомого, Евгения Носова из Северодвинска. Обоих обвиняют в развратных действиях в отношениях несовершеннолетнего.
Колтырин также является главным смотрителем мемориального комплекса Сандормох, где захоронены жертвы политических репрессий. Минувшим летом он раскритиковал раскопки на территории комплекса, которые проводила экспедиция Военно-исторического общества. Его коллеги не сомневаются, что уголовное преследование директора музея связано именно с мемориалом, — пишет сайт 7х7.
Похожее дело о сексуальном насилии против несовершеннолетнего ранее возбудили против историка Юрия Дмитриева, который и обнаружил места массовых захоронений в Сандормохе.
Комментарии6
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pattrick 03 октября 2018 | 23:10
Свободу Сергею Колтырину, Евгению Носову и Юрию Дмитриеву - весёлым российским педофилам.
zonda_3 03 октября 2018 | 23:48
pattrick:
Сам то давно откинулся? Долго чалился?
wolzhanin 04 октября 2018 | 00:00
pattrick: весёлые российские педофилы сидят в Кремле.
kara 03 октября 2018 | 23:12
странный подход. не думаю, что после скандала с Дмитриевым, местные силовики захотят еще один скандал. Силовики понимают,что и шум информационный и хорошие адвокаты обвиняемому обеспечены.
tangodancer 03 октября 2018 | 23:44
Колеги не сумлеваются, как же. Как осуждать какого-нибудь американского консерватора, который в школе кого-то там за задницу потрогал, то тут у всей либеральной тусовки один ответ - расстрелять извращенца. А как какие-то интиллегенты коллективно ребенка трахают - ну тут сразу все на защиту, одуванчиков божьих оклеветали
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 00:21
Похоже, больная чекистская психика плетёт свои фантазии только на одну извращённую тему.