Медвежьегорский суд в Карелии арестовал директора местного музея Сергея Колтырина, а также его знакомого, Евгения Носова из Северодвинска. Обоих обвиняют в развратных действиях в отношениях несовершеннолетнего.

Колтырин также является главным смотрителем мемориального комплекса Сандормох, где захоронены жертвы политических репрессий. Минувшим летом он раскритиковал раскопки на территории комплекса, которые проводила экспедиция Военно-исторического общества. Его коллеги не сомневаются, что уголовное преследование директора музея связано именно с мемориалом, — пишет сайт 7х7.

Похожее дело о сексуальном насилии против несовершеннолетнего ранее возбудили против историка Юрия Дмитриева, который и обнаружил места массовых захоронений в Сандормохе.