Россельхознадзор просит суд запретить выпуск продукции Петелинской птицефабрики
Она входит в группу «Черкизово». В ведомстве говорят, что в инстанцию обратились управления по Москве, Московской и Тульской областям. Очередная проверка выявила наличие сальмонелл в продукции птицефабрики. Сама компания называет себя одним из основных поставщиков на рынке охлажденного мяса птицы. В группе «Черкизово» казали РИА Новости, что разбираются в ситуации. Но документов пока не получали.
Комментарии3
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danko1 03 октября 2018 | 22:38
Саня-вор конкурентов уничтожает?
palm_coast 03 октября 2018 | 22:45
Попугаев надо разводить вместо курей., у нас не бывает сальманилёза и яйца слаще. Звончее шкворчат на сковородке.
edun1952 03 октября 2018 | 22:50
Почем заказ...