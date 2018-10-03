Россельхознадзор просит суд запретить выпуск продукции Петелинской птицефабрики

Она входит в группу «Черкизово». В ведомстве говорят, что в инстанцию обратились управления по Москве, Московской и Тульской областям. Очередная проверка выявила наличие сальмонелл в продукции птицефабрики. Сама компания называет себя одним из основных поставщиков на рынке охлажденного мяса птицы. В группе «Черкизово» казали РИА Новости, что разбираются в ситуации. Но документов пока не получали.