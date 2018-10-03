Адвокат Евгений Смирнов только после обращения к СМИ смог встретиться с осужденным по делу о госизмене Кравцовым
Сейчас тот отбывает наказание в мордовской колонии. Как писал на своей странице в Фейсбуке сам Смирнов, его не пускали к заключенному якобы потому, что на разрешении требуется подпись начальника колонии, а его не было на месте. Как позже рассказал Смирнов сайту 7х7, после появления в прессе сообщений об этом инциденте его пропустили к подзащитному.
Бывший работник ГРУ Кравцов был осужден на 6 лет за то, что отправил свое резюме в Швецию. Следователи посчитали, что таким образом он разгласил сведения о кадровом составе разведки.
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