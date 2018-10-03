НАТО требует от России ответов на вопросы по новым ракетам

До тех пор, пока Москва не разъяснит ситуацию, в руководстве альянса будут считать, что она нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, — предупредил генсек организации Йенс Столтенберг. Этот вопрос, надеется он, будет поднят на встрече министров обороны стран НАТО.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никогда не испытывала новую ракету на дальность, запрещенную соглашением. Дипломат подчеркнул в интервью ТАСС, что это США разрабатывают ракету, которая попадает под действие договора.