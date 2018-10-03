НАТО требует от России ответов на вопросы по новым ракетам
До тех пор, пока Москва не разъяснит ситуацию, в руководстве альянса будут считать, что она нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, — предупредил генсек организации Йенс Столтенберг. Этот вопрос, надеется он, будет поднят на встрече министров обороны стран НАТО.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никогда не испытывала новую ракету на дальность, запрещенную соглашением. Дипломат подчеркнул в интервью ТАСС, что это США разрабатывают ракету, которая попадает под действие договора.
Комментарии10
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glotov 03 октября 2018 | 22:36
Пусть сначала объяснят, какое отношение ПРО в Польше имеет к защите от "иранской угрозы".
michael_c 03 октября 2018 | 22:37
"Сам дурак" - любимый аргумент российских властей !
novirusisch 03 октября 2018 | 22:46
glotov: Дурачонка, а какое отношение ПРО в Польше имеет к Договору РСМД?
Никакого, просто дешевая и тупая отмазка.
Вора поймали за руку в чужом кармане, а он орет, что поймавший сам не брился.
novirusisch 03 октября 2018 | 22:37
Вообще-то эта ракета имеет дальность 2500 км , но мы испытывали ее только на дальность 500 км.
так что под действие договора он6а не попадает.
забавная позиция.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 22:43
novirusisch: Вообще-то эта ракета имеет дальность 2500 км
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А это сюрпрайз!
novirusisch 03 октября 2018 | 22:49
pedrobutylkovich: ну так не жалуйтесь, что вас за такие сюрпрайзы сцаными тряпками гоняют и под нары к параше загоняют.
это тоже сюрпрайз, но для вас.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 22:40
НАТО каким боком к этому договору?
mikluho_m 03 октября 2018 | 22:41
Какие ракеты?!
Ихтамнет!!
bigmaikl 03 октября 2018 | 22:43
Кто поверит России, после всех скандалов?
gs1112 03 октября 2018 | 22:44
В НАТО сидят наивные люди. На все вопросы к России у нее имеется стандартный ответ: а вы докажите, а это не мы, никогда ни при каких обстоятельствах и т.д. и т.п. Ну если очень хочется почувствовать себя идиотом пусть еще 10 вопросов зададут.