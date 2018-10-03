В Международной шахматной федерации впервые за 20 с лишним лет сменился президент

На конгрессе в Батуми 103 делегата поддержали кандидатуру бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Сам он уже пообещал сделать работу ФИДЕ более прозрачной и провести реформы. Дворкович сменил на этом посту Кирсана Илюмжинова. Того ранее отстранила от должности комиссия по этике. Илюмжинов в новых выборах решил участия не принимать и поддержал бывшего вице-премьера.