В Международной шахматной федерации впервые за 20 с лишним лет сменился президент
На конгрессе в Батуми 103 делегата поддержали кандидатуру бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Сам он уже пообещал сделать работу ФИДЕ более прозрачной и провести реформы. Дворкович сменил на этом посту Кирсана Илюмжинова. Того ранее отстранила от должности комиссия по этике. Илюмжинов в новых выборах решил участия не принимать и поддержал бывшего вице-премьера.
Комментарии1
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:09
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga